I giovani a lezione di legalità | gli studenti in visita alla caserma dei carabinieri
Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Govoni di Copparo hanno visitato la caserma dei carabinieri per un’esperienza sul campo legata alla sicurezza del territorio. Durante l’uscita, hanno potuto osservare da vicino le attività quotidiane delle forze dell’ordine e conoscere il ruolo dei militari in servizio. La visita si inserisce in un percorso di educazione civica rivolto ai giovani, volto a far conoscere meglio il funzionamento delle istituzioni di sicurezza.
Un’immersione nel cuore della sicurezza del territorio per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Govoni di Copparo. Nei giorni scorsi, le quattro classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno varcato la soglia della caserma sede del locale Comando carabinieri, partecipando a.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Albinea, lezione di legalità alla caserma dei carabinieriAlbinea (Reggio Emilia), 29 marzo 2026 – Promuovere la “cultura alla legalità” tra gli studenti attraverso incontri didattici negli istituti...
Gli studenti del Calcara a lezione di legalità con i carabinieriNell’ambito delle iniziative di diffusione della “Cultura della Legalità”, che ogni anno l’Arma dei Carabinieri ripropone in forza dei protocolli...