I giovani a lezione di legalità | gli studenti in visita alla caserma dei carabinieri

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Govoni di Copparo hanno visitato la caserma dei carabinieri per un’esperienza sul campo legata alla sicurezza del territorio. Durante l’uscita, hanno potuto osservare da vicino le attività quotidiane delle forze dell’ordine e conoscere il ruolo dei militari in servizio. La visita si inserisce in un percorso di educazione civica rivolto ai giovani, volto a far conoscere meglio il funzionamento delle istituzioni di sicurezza.

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