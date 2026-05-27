Sicurezza sui treni | telecamere sul 95% dei regionali e bodycam entro il 2026

Oltre il 95% dei treni regionali in Liguria è equipaggiato con telecamere di videosorveglianza in ogni carrozza. Entro il 2026, saranno installate anche bodycam per il personale di bordo. La percentuale di treni con telecamere è aumentata rispetto a un anno fa. La presenza di sistemi di videosorveglianza si applica a tutti i treni in servizio. La distribuzione delle telecamere copre la maggior parte delle carrozze in circolazione.

Oltre il 95% dei treni regionali in Liguria è dotato di sistemi di videosorveglianza per ogni carrozza. Superata con esito favorevole, inoltre, la sperimentazione delle bodycam per il personale. Così si punta sulla sicurezza a bordo dei treni, cercando di mettere a freno episodi come. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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