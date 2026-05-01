La paura corre lungo i binari In aumento le aggressioni sui treni | Bodycam e agenti subito un freno

Negli ultimi mesi si sono registrati numerosi episodi di aggressione sui treni, con aumenti significativi rispetto al passato. In diverse occasioni, i passeggeri e il personale sono stati coinvolti in risse o comportamenti violenti, spesso scaturiti dal semplice gesto di chiedere di mostrare il biglietto. La presenza di telecamere e agenti di sicurezza è stata richiesta per cercare di contenere queste situazioni, che comunque continuano a preoccupare chi lavora sui mezzi pubblici.

La richiesta di mostrare il biglietto, basta una frase e si scatena la rabbia, la violenza cieca. Chi lavora sui treni, la divisa addosso, ha la paura nel cuore quando la mattina si alza, esce di casa per andare a fare il suo dovere. Aggressioni in aumento e, anche se la nostra provincia si ’salva’ un po’, non sono mancati gli episodi. Almeno quattro nel 2025 quelli che si sono verificati nei tratti che attraversano i nostri paesi e campi (3,30% del totale). Ma in realtà il numero dei ferrovieri coinvolti della nostra provincia è maggiore, nei collegamenti verso Ravenna la concentrazione di aggressioni – solo per fare un esempio – è stata del 9,89%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La paura corre lungo i binari. In aumento le aggressioni sui treni: "Bodycam e agenti, subito un freno" Notizie correlate Bodycam sui treni, la sperimentazione verrà estesaFs intende estendere la sperimentazione delle bodycam non solo in Liguria, ma anche in tutta l'Italia. Caos in treno, ragazzi tirano il freno di emergenza e scappano lungo i binari: un denunciatoLa polizia di Stato ha denunciato un 21enne italiano per il reato di interruzione di pubblico servizio.