Sicurezza Piantedosi | Responsabilità alla guida fondamentale per tutelare vita e incolumità pubblica

Il ministro dell’Interno ha affermato che la responsabilità alla guida è fondamentale per proteggere vite e incolumità pubblica.

Milano, 25 mag. - (Adnkronos) - “La responsabilità alla guida richiama una dimensione di primaria rilevanza per la tutela della vita umana e la salvaguardia dell'incolumità pubblica”. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in un messaggio inviato in occasione del convegno ‘Responsabilità alla guida. Prevenzione, Responsabilità, Sicurezza', in corso nella sede di Confcommercio a Milano. “La sicurezza stradale -sottolinea Piantedosi- si fonda non soltanto sull'efficacia di regole e controlli, ma anche su comportamenti impronti alla prudenza, al rispetto reciproco e alla piena coscienza delle proprie azioni”. Del resto, “la mobilità... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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