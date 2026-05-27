Sicurezza polemica continua | Risultati No forte paura

Notizia in breve

Nel consiglio comunale di lunedì scorso si sono affrontati temi legati alla sicurezza, con particolare attenzione alla lotta al caporalato, alle attività di controllo e prevenzione e alla consultazione per l’immigrazione. Durante la seduta, si sono susseguite accuse e preoccupazioni tra l’amministrazione e l’opposizione, evidenziando tensioni sulla gestione e i risultati delle misure adottate. La discussione ha evidenziato un clima di forte paura tra i cittadini, senza arrivare a conclusioni condivise.