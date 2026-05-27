Sicurezza polemica continua | Risultati No forte paura
Nel consiglio comunale di lunedì scorso si sono affrontati temi legati alla sicurezza, con particolare attenzione alla lotta al caporalato, alle attività di controllo e prevenzione e alla consultazione per l’immigrazione. Durante la seduta, si sono susseguite accuse e preoccupazioni tra l’amministrazione e l’opposizione, evidenziando tensioni sulla gestione e i risultati delle misure adottate. La discussione ha evidenziato un clima di forte paura tra i cittadini, senza arrivare a conclusioni condivise.
Lotta al caporalato, consulta per l’immigrazione, attività di controllo e prevenzione. Questi gli argomenti all’ordine del giorno trattati nel consiglio comunale di lunedì scorso, che ha visto l’amministrazione e l’opposizione confrontarsi sul tema sicurezza. Un dibattito richiesto dai gruppi di opposizione della Lega, rappresentata da Massimo Contarini, e dal centrodestra civico, rappresentato da Elisa Cavedagna e Alex Baricordi. "La sicurezza è sempre stata una priorità per questa amministrazione. Abbiamo mantenuto un confronto con le forze dell’ordine – dice il sindaco Dario Bernardi –. Per anni abbiamo ascoltato i cittadini sulle problematiche legate alla sicurezza, rispondendo con le azioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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