Uniqlo la crescita continua | +34% con buoni risultati in Europa

Uniqlo ha annunciato i risultati finanziari relativi ai ultimi dodici mesi, fino al 31 agosto 2025. Durante questo periodo, il marchio ha registrato un incremento del 34% nelle vendite, con buoni riscontri ottenuti anche nel mercato europeo. I dati evidenziano come l’azienda continui a espandersi e a rafforzare la propria presenza sia a livello globale che nel continente europeo.

Come procede l’andamento di Uniqlo? Il brand ha reso noti i risultati per i 12 mesi conclusi al 31 agosto 2025. Nei dati pubblicati infatti si legge che il brand ha riportato un utile, al netto delle imposte, di 243,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 222,9 milioni di euro dell’esercizio precedente. Inoltre, i dati confermano la crescita costante del business in Europa e l’azienda si dice “fiduciosa per il futuro”. Uniqlo, brand in crescita in Europa e Regno Unito. Questa nuova espansione e questi ottimi risultati sono frutti di un intelligente piano di aperture. Infatti, nel periodo del 2025 considerato, sono stati inaugurati ben 10 nuovi negozi, tre in più rispetto ai sette dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Uniqlo, la crescita continua: +34% (con buoni risultati in Europa) Articoli correlati Università migliori d’Europa, buoni risultati per l’Italia ma perde i suoi talentiLa classifica delle migliori università europee conferma buoni risultati accademici per l’Italia, risulta penalizzato l’aspetto internazionale degli... Uniqlo registra una crescita smisurata: doppia cifra per il brand giapponeseUno dei brand di abbigliamento pratico tra le più famose al mondo sta andando avanti con numeri da record. Approfondimenti e contenuti su Uniqlo la crescita continua 34 con... Discussioni sull' argomento Uniqlo continua a crescere nel Regno Unito e in Europa; Uniqlo Europe registra un utile record di 243,3 milioni di euro nell'anno fiscale 2025. Uniqlo, la crescita continua: +34% (con buoni risultati in Europa)Come procede l’andamento di Uniqlo? Il brand ha reso noti i risultati per i ... msn.com Uniqlo continua a crescere nel Regno Unito e in EuropaSebbene Fast Retailing, proprietaria di Uniqlo, pubblichi risultati piuttosto dettagliati, non sempre fornisce tutte le informazioni che vorremmo sul suo andamento nel Regno Unito e in Europa; perciò ... it.fashionnetwork.com Per il centenario di Shueisha Uniqlo festeggia con nuovi prodotti tutte le info - facebook.com facebook