Brucellosi bufalina | in Campania risultati in forte miglioramento

In Campania, la Regione ha continuato e potenziato il programma di risanamento sanitario avviato nel 2022 per eliminare la brucellosi bufalina, concentrandosi in particolare sulla provincia di Caserta. I risultati mostrano un miglioramento significativo rispetto agli anni passati. L'intervento riguarda principalmente le attività di controllo e di monitoraggio delle bufale presenti sul territorio.

🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Regione Campania, risultati in forte miglioramento per la brucellosi bufalinaTempo di lettura: 2 minutiFunziona il piano di eradicazione della brucellosi bufalina messo in atto dalla Regioe Campania dal 2022 con particolare... Leggi anche: Brucellosi bufalina, meno capi abbattuti ed epidemia in calo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Brucellosi bufalina Regione Campania, risultati in forte miglioramento per la brucellosi bufalinaFunziona il piano di eradicazione della brucellosi bufalina messo in atto dalla Regioe Campania dal 2022 con particolare riferimento alla provincia di Caserta. I numeri aggiornati (report al 6 marzo 2 ... ansa.it Brucellosi bufalina, meno capi abbattuti ed epidemia in caloNella provincia di Caserta la brucellosi bufalina sembra dare un pò di respiro agli allevatori con sensibile miglioramento grazie anche all'attuazione del programma di risanamento sanitario avviato da ... casertanews.it