Lunedì sera si è svolto nell’aula magna di un istituto scolastico di Tolentino un incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto di controllo del vicinato. Durante la riunione sono state illustrate le modalità di partecipazione e si sono aperte le adesioni per rafforzare la sicurezza urbana. Tra i presenti anche un coordinatore incaricato di seguire le attività. Non sono stati riportati incidenti o altre situazioni di emergenza durante l’evento.

Partecipato lunedì sera, nell’aula magna dell’istituto Lucatelli di Tolentino, l’incontro pubblico per presentare il controllo del vicinato e iniziare a chiedere le adesioni per rafforzare la sicurezza urbana. Sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi, il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi, il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, il comandante della polizia locale Andrea Isidori e il presidente del coordinamento dei consigli di quartiere e contrada Marco Taddei. "La sala era piena – ha riferito il primo cittadino –, i comitati di quartiere e contrada hanno risposto bene alla chiamata, si sono dimostrati particolarmente attivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, Losito come coordinatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corso coordinatore sicurezza 120 ore: cosa prevede la formazione per CSP e CSEIl corso di 120 ore per coordinatori della sicurezza si concentra sulla formazione di figure come CSP e CSE, figure fondamentali nei cantieri edili...

Operaio cade e muore al grattacielo della Regione, processo al coordinatore e ai datori di lavoro: “Piano di sicurezza inadeguato”Un operaio è deceduto durante i lavori di smontaggio di un grattacielo della Regione.

Si parla di: Sicurezza, Losito come coordinatore.

Sicurezza. Corsi di coordinatore e allenatore salvamento al centro federale di OstiaL'aggiornamento è fondamentale in qualsiasi ambito civile. A maggior ragione è alla base della salvaguardia della vita umana. Il Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia si conferma il ful ... federnuoto.it

Come il BIM trasforma il coordinamento della sicurezza nei cantieri complessiDalla pianificazione alla realizzazione: come il BIM trasforma il coordinamento della sicurezza nei cantieri complessi. Nei cantieri complessi, pianificare non è più sufficiente: è necessario preveder ... puntosicuro.it