Operaio cade e muore al grattacielo della Regione processo al coordinatore e ai datori di lavoro | Piano di sicurezza inadeguato

Un operaio è deceduto durante i lavori di smontaggio di un grattacielo della Regione. Sono state avviate indagini e un processo coinvolge il coordinatore e i datori di lavoro, accusati di aver predisposto un piano di sicurezza insufficiente. La procura ha sottolineato che anche la fase di smontaggio presentava rischi specifici, che non sono stati analizzati in modo approfondito nel documento di sicurezza.

“Anche la fase di smontaggio comportava rischi specifici, che andavano studiati più nel dettaglio. Nel piano di sicurezza, tutta questa parte era descritta in modo inadeguato”. Ieri, 4 maggio, al tribunale di Torino, si è aperto con questa testimonianza di un’ispettrice dello Spresal il processo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Operaio cade da una scale e muore al grattacielo della Regione, processo al coordinatore e ai datori di lavoro: “Piano di sicurezza inadeguato”“Anche la fase di smontaggio comportava rischi specifici, che andavano studiati più nel dettaglio. Leggi anche: Cade dal primo piano: muore operaio di 50 anni a Mazara del Vallo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cade da quinto piano della sua abitazione: muore 89enne a Giovinazzo; Uomo cade nel Canal Grande a Venezia e muore, indagini su dinamica dell'incidente e per identificare la vittima; Ristrutturava un negozio, cade dalla scala e muore: è giallo sull’accaduto; Giuseppe Zanon cade da tre metri d'altezza alla bocciofila e muore a 60 anni. Bari, un operaio cade dal tetto di un capannone e muoreÈ morto dopo una caduta da circa sei metri un operaio di 30 anni, originario di Andria, rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nella zona industriale di Modugno, in ... avvenire.it Cade dal quarto piano e muore: tragedia agli Spedali Civili di BresciaE' successo nelle scorse ore a Brescia, agli Spedali Civili: per cause ancora in fase di chiarimento, un uomo di 35 anni è precipitato dal quarto piano ed è m ... settenews.it Aumenti tariffari congelati, almeno per ora. Salvo ulteriori ripensamenti, il piano di risanamento di Amt non prevederà rincari nel 2027, né per gli abbonamenti, né per il biglietto ordinario - facebook.com facebook E' precipitato dal quarto piano di un albergo mentre tentava di raggiungere la stanza di alcuni amici passando all'esterno, aggrappandosi alle grondaie: è rimasto così ferito un ragfazzo belga di 18 anni che si trovava in Val Camonica, nel Bresciano, in gita sco x.com