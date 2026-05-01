Corso coordinatore sicurezza 120 ore | cosa prevede la formazione per CSP e CSE

Il corso di 120 ore per coordinatori della sicurezza si concentra sulla formazione di figure come CSP e CSE, figure fondamentali nei cantieri edili per la gestione della sicurezza. La normativa prevede che questa responsabilità sia suddivisa tra più soggetti, creando un sistema complesso di ruoli e responsabilità. La formazione mira a preparare i partecipanti a svolgere correttamente le funzioni previste, rispettando le normative vigenti e garantendo la sicurezza nei cantieri.

Nei cantieri edili la gestione della sicurezza non ricade su una sola figura. È un sistema articolato, fatto di responsabilità distribuite e ruoli ben definiti dalla normativa. Tra questi, il coordinatore per la sicurezza occupa una posizione centrale: è chi supervisiona, coordina, redige i piani e risponde delle scelte operative in materia di prevenzione. Per accedere a questo ruolo, il D.Lgs. 8108 prevede un percorso formativo specifico da 120 ore, aggiornato all’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. Corso coordinatore sicurezza 120 ore e struttura della formazione. Quattro moduli, ognuno con contenuti e monte ore stabiliti dalla normativa.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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