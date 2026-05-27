Sicurezza a Parco Leonardo il Comune chiede l’intervento dei militari

Il Comune di Fiumicino ha richiesto l’intervento dei militari nell’area di Parco Leonardo, attivando la cooperazione con la Prefettura di Roma. La Giunta comunale ha avviato le procedure per richiedere l’attivazione dell’operazione “Strade Sicure” nel quartiere. La richiesta mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e migliorare la sicurezza nella zona.

Fiumicino, 27 maggio 2026 – La Giunta comunale di Fiumicino ha avviato il percorso di cooperazione con la Prefettura di Roma per chiedere l’attivazione dell’operazione “Strade Sicure” nel quartiere di Parco Leonardo. La richiesta nasce dalle numerose segnalazioni arrivate dai residenti, che da tempo denunciano criticità legate al degrado e alla sicurezza. L’obiettivo dell’Amministrazione è rafforzare le attività di controllo in una zona considerata particolarmente sensibile, anche attraverso il supporto del personale militare alle forze già presenti sul territorio. Cos’è “Strade Sicure”. L’operazione “Strade Sicure” è stata avviata nel 2008, in attuazione della Legge n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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