FOTO Viale RAI chiesto al Comune un intervento per sicurezza legalità e tutela del Parco dei Camaldoli

Il Consiglio della Municipalità 5 Arenella–Vomero ha approvato all’unanimità un ordine del giorno riguardante Viale RAI, una strada che da anni presenta problemi di degrado e sicurezza. I rappresentanti hanno chiesto al Comune di intervenire per tutelare il Parco dei Camaldoli e garantire legalità e sicurezza nell’area. La decisione è stata presa in seguito alle condizioni critiche della strada.

Il Consiglio della Municipalità 5 Arenella–Vomero ha approvato oggi all'unanimità un ordine del giorno dedicato alla situazione di Viale RAI, una strada che da anni versa in condizioni di grave degrado e insicurezza. Negli ultimi anni l'area è stata oggetto di vandalismi, furti di materiali e abbandono di rifiuti, trasformandosi di fatto in un cimitero di auto e in un luogo esposto a continui saccheggi. La questione assume inoltre una rilevante dimensione ambientale, poiché Viale RAI è di fatto annessa all'area del Parco Urbano dei Camaldoli, che la strada attraversa e divide in due, rendendo ancora più urgente un intervento di tutela e controllo del territorio.