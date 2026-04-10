Sicurezza a Parco Leonardo il comitato chiede l’attivazione di Strade Sicure

Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo ha inviato una richiesta formale al Comune di Fiumino per attivare il programma “Strade Sicure” nel quartiere. La richiesta è stata consegnata il 10 aprile 2026 e mira a migliorare la presenza di forze dell’ordine e la sicurezza nelle vie di Parco Leonardo. La decisione finale spetterà all’amministrazione comunale, che dovrà valutare l’istanza presentata dal comitato.

Fiumicino, 10 aprile 2026 – Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo ha presentato una nuova istanza ufficiale al Comune di Fiumicino, chiedendo l’attivazione del dispositivo “ Strade Sicure ” nel quartiere. La richiesta, indirizzata al sindaco Mario Baccini, al presidente del Consiglio comunale Severini, al segretario generale Alemanno e alla Polizia Locale, è contenuta in un documento di 23 pagine disponibile al seguente link: https:www.cqpl.itsicurezza-a-parco-leonardo-strade-sicure. Il testo è il frutto di oltre due anni di attività tra petizioni, esposti e incontri istituzionali sostenuti da migliaia di cittadini. L’iniziativa arriva in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza: “Dopo le festività pasquali si sono registrati nuovi episodi, tra furti, danneggiamenti di auto e un assalto all’attività commerciale cinese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Buona Pasqua a tutti dal Direttivo CQPL Il Comitato Quartiere Parco Leonardo augura a tutti una Pasqua luminosa e rigenerante, ricca di serenità e di momenti speciali da condividere con le persone care Un’occasione per ritrovare energia positiva e - facebook.com facebook