Daniele Guastella torna in concerto al teatro della Posta Vecchia | presenterà Musica liquida

Un concerto che intreccia suono e visione, musica e sguardo critico sul presente. Daniele Guastella salirà sul palco del teatro della Posta Vecchia il 17 aprile alle 20,30 portando dal vivo il percorso artistico che anticipa il suo nuovo EP. Al centro del progetto c’è “Musica liquida”, secondo singolo accompagnato da videoclip ufficiale. Un brano che si muove dentro le contraddizioni del nostro tempo e che lo stesso artista definisce “una presa di posizione contro la superficialità del presente”. “Viviamo in un mondo che corre verso il collasso senza più interrogarsi sulle conseguenze – racconta Guastella – e che è attraversato da guerre, disuguaglianze e rumore, in cui il progresso tecnico non coincide con una reale evoluzione umana”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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