Donne ironia e resistenza emotiva | al teatro della Posta Vecchia va in scena Femmine vaganti

Al teatro della Posta Vecchia di Agrigento si rappresenta “Femmine vaganti – bizzarra indagine su donne resistenti”, uno spettacolo interpretato dall’attrice Stefania Blandeburgo, scritto e diretto da Antonio Pandolfo. La pièce affronta temi legati alle donne, alla loro fragilità e alla capacità di resistere emotivamente. La rappresentazione si svolge in un ambiente teatrale tradizionale e coinvolge il pubblico con un approccio originale e diretto.

Il teatro della Posta Vecchia di Agrigento ospita lo spettacolo “Femmine vaganti – bizzarra indagine su donne resistenti”, interpretato da Stefania Blandeburgo e scritto e diretto da Antonio Pandolfo. Appuntamento sabato 11 aprile alle 21 e domenica 12 aprile alle 18. Sul palco una narrazione che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Tra ironia e impegno: Ivan Fiore in scena alla Posta Vecchia con uno spettacolo dedicato alla SiciliaIl teatro della Posta Vecchia di Agrigento apre le porte a una serata che intreccia ironia, poesia e impegno civile. Al teatro L’Idea va in scena “Minchia signor tenente”: ironia e riflessione sulla mafiaAl teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia arriva “Minchia signor tenente”, spettacolo ormai diventato un classico del teatro contemporaneo italiano,...