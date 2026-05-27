In Toscana, nello stabilimento di Altopascio, sono stati presentati i processi di produzione dei prodotti senza glutine del marchio Bauli Gluten Free. Sono stati mostrati i metodi di preparazione di pane, snack e dolci privi di glutine. La visita ha riguardato le fasi di lavorazione e confezionamento, con particolare attenzione alle misure di sicurezza adottate per evitare contaminazioni. Non sono stati comunicati dati sulla produzione o sulla distribuzione dei prodotti.

La nuova versione di Futura Cuore del progetto è il Lievito Madre Futura Gluten Free, sviluppato dal gruppo veronese per entrare nel mondo free from senza rinunciare alla propria identità produttiva. La base è composta da pochi ingredienti essenziali, farina di riso, acqua e batteri selezionati, combinati in una formula brevettata che rappresenta dal 17% al 28% degli ingredienti finali dei prodotti. «Questa lavorazione garantisce fragranza, morbidezza e soprattutto gusto», spiega Alberto Gori, direttore dello stabilimento di Altopascio, in provincia di Lucca. Una lavorazione lunga e delicata che ha richiesto anni di studio e decine di test. Sono oltre 20 le ricette e formulazioni differenti sviluppate internamente per trovare il giusto equilibrio tra struttura, consistenza e sapore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Siamo stati nello stabilimento dove nascono i prodotti Bauli Gluten Free: il senza glutine pensato per tutti

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