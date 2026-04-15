Dany Resconi | Il gluten-free è per tutti! L' avocado? Ottimo al mattino e a mezzogiorno

Lo chef Dany Resconi ha partecipato a un evento presso il Magna Pars, dove ha proposto un “Avocado Brunch” e ha parlato di diverse tematiche legate alla cucina e alla salute. Durante l’iniziativa, ha affermato che il gluten-free può essere adatto a tutti e ha condiviso idee su come integrare l’avocado nella colazione e nei pasti di mezzogiorno. L’evento ha incluso anche sessioni di pilates e uno show cooking.

All’Avocado Brunch, evento di apertura della campagna europea Enjoy, it’s from Europe, il benessere è andato in scena a 360 gradi. Nella cornice del Magna Pars, tra una sessione di pilates e uno show cooking all’insegna dell’equilibrio e del gusto, protagonista assoluto è stato l’avocado: versatile, nutriente e sempre più centrale in una cucina contemporanea attenta alla salute. La campagna è dedicata alla promozione dell’avocado d’Europa, cofinanziata dall'Unione Europea e realizzata da Intertropic, Organizzazione Interprofessionale dell'Avocado e del Mango di Spagna. È proprio qui che abbiamo incontrato lo chef Dany Resconi,...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dany Resconi: "Il gluten-free è per tutti! L'avocado? Ottimo al mattino e a mezzogiorno" Notizie correlate Pollo richiamato al supermercato, etichetta sbagliata per il gluten freeIl ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato diversi articoli... Ristorante Rescigno, a Napoli il gluten free diventa eccellenza culinariaUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.