si vantavano sui social dei furti presa la banda dei rom specializzata in spaccate

Notizia in breve

I carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo Castello di Cisterna hanno smantellato una banda di rom che aveva compiuto diversi furti con spaccata. La banda si vantava sui social dei loro furti e aveva operato in vari quartieri. Le forze dell’ordine hanno arrestato alcuni membri del gruppo e sequestrato strumenti usati per le effrazioni. Le indagini hanno portato alla ricostruzione delle attività criminose e alla identificazione dei responsabili.