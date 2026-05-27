Si vantavano sui social dei furti Presa la banda dei rom specializzata in spaccate
I carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo Castello di Cisterna hanno smantellato una banda di rom che aveva compiuto diversi furti con spaccata. La banda si vantava sui social dei loro furti e aveva operato in vari quartieri. Le forze dell’ordine hanno arrestato alcuni membri del gruppo e sequestrato strumenti usati per le effrazioni. Le indagini hanno portato alla ricostruzione delle attività criminose e alla identificazione dei responsabili.
I carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo Castello di Cisterna hanno posto fine alle scorribande di una banda criminale di un campo rom di Caivano. Questa mattina i militari hanno dato esecuzione al provvedimento del giudice, provvedendo al fermo di ben dieci soggetti accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza a pubblico e trasferimento fraudolento di valori. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, le indagini, condotte dalla procura della Repubblica di Napoli, andavano avanti da inizio gennaio scorso. L'attività investigativa degli inquirenti ha permesso l'acquisizione di numerose prove a carico dei membri della banda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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