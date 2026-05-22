Rapine e furti in tutta Roma oltre 100 anni di carcere per la banda dei rom di Villa Gordiani

Nella capitale, le forze dell’ordine hanno annunciato una condanna complessiva superiore a un secolo di carcere per i componenti di una banda di rom responsabile di numerosi furti e rapine. L’operazione ha portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti, con un provvedimento giudiziario che ha inflitto pene significative a ciascuno dei riconosciuti colpevoli. La vicenda riguarda episodi avvenuti nel quartiere di Villa Gordiani, dove si sono registrati diversi episodi criminali.

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