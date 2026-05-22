Rapine e furti in tutta Roma oltre 100 anni di carcere per la banda dei rom di Villa Gordiani
Nella capitale, le forze dell’ordine hanno annunciato una condanna complessiva superiore a un secolo di carcere per i componenti di una banda di rom responsabile di numerosi furti e rapine. L’operazione ha portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti, con un provvedimento giudiziario che ha inflitto pene significative a ciascuno dei riconosciuti colpevoli. La vicenda riguarda episodi avvenuti nel quartiere di Villa Gordiani, dove si sono registrati diversi episodi criminali.
Oltre 100 anni di reclusione complessivi inflitti ai membri della banda dei rom di Villa Gordiani (qui tutti i nomi). È questo l'esito del processo di primo grado a carico di 17 imputati, di etnia rom, accusati di aver formato un sodalizio dedito a furti, rapine, sequestri di persona e incendi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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