Uomo si sente male in mezzo alla piazza | soccorso e portato in ospedale

Un uomo di mezza età si è sentito male questa mattina intorno alle 9 in piena piazza a Calcinato. I passanti hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.

Intervento dei sanitari a Calcinato per un anziano colpito da un malore improvviso. L’episodio si è verificato intorno alle 9.10 della mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile, in piazza Repubblica, dove un uomo di 75 anni si è sentito male mentre si trovava nei pressi del Bar Mattone, sotto gli.🔗 Leggi su Bresciatoday.it I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 2 di 2 Notizie correlate Jesi, studente si sente male durante la festa dei 100 giorni alla maturità: soccorso ai giardini pubblici e trasferito in ospedale dopo il collasso davanti ai compagniUn malore improvviso ha segnato ieri mattina a Jesi la festa dei 100 giorni all’esame di maturità. Investito davanti al ristorante, uomo soccorso e portato in ospedaleA Provaglio d’Iseo, la mattinata di oggi – sabato 7 febbraio – è stata segnata da un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 63 anni lungo la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Si sente male e si scontra frontalmente con un’auto: grave un uomo di 54 anni; Si sente male in chiesa, arrivano i soccorsi; Choc alla Fincantieri, operaio si sente male e va in arresto cardiaco: rianimato sul posto, poi la corsa a Torrette; Si sente male mentre fa la spesa: tragedia in un supermercato nell’Agrigentino. Nembro, si sente male in piazza Libertà. Soccorso da un podista e dal fornaio: muore 69enneIl dramma poco prima delle 7 di sabato 11 aprile in piazza Libertà. L’allarme lanciato da un podista di passaggio. I tentativi di rianimarlo con il defibrillatore per un’ora circa. Lutto in paese per ... ecodibergamo.it Tragedia al Vinitaly: imprenditore si sente male mentre pranza e muoreVERONA – Una tragedia improvvisa ha segnato la giornata di apertura di Vinitaly, dove un imprenditore è morto sotto gli occhi dei presenti dopo un malore. Malore durante il pranzo, inutili i soccorsi ... nordest24.it Tragedia a Bisceglie, dove un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, per poi lanciarsi anch’egli nel vuoto: è questa, secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi verosimile dell’accaduto, con femminicidio e successivo suicidio in via Vitt - facebook.com facebook Un uomo imbarazzante e pericoloso. x.com