Quando aveva 21 anni, era il 2019, Aliona Bolsova arrivò agli ottavi del Roland Garros come una star: capelli corti, tatuaggi, niente gonne, ribellione evidente. La tennista spagnola di origine moldava oggi ha 28 anni, e si è ritirata. Il suo miglior ranking in carriera è stato il numero 88. Ha guadagnato appena 48.000 dollari di premi. E’ laureata in Storia, Geografia e Storia dell’Arte all’Università Aperta della Catalogna. Proseguirà gli studi con un master e poi forse diventerà insegnante. Per ora, continua a giocare nella Bundesliga, il campionato estivo semi-professionistico tedesco. Al Mundo racconta l’altra faccia del tennis: il successo prematuro, le pressioni, il divertimento e il suo contrario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Si ritira Bolsova, la tennista ribelle: “Se vostro figlio vuole smettere col tennis, ascoltatelo”

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