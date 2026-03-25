Il trequartista, nato nel 1987, ha annunciato il ritiro dalla carriera professionistica. Considerato un talento ribelle, ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama calcistico francese di quell’anno, spesso associato a un carattere difficile. La sua decisione di lasciare il calcio arriva dopo anni di attività tra club e nazionale, segnando la fine di una carriera caratterizzata da momenti di grande talento.

Ci sono opere d’arte che assumono un valore diverso proprio perché incompiute. Lasciano all’immaginazione quel che poteva essere e non è stato. Ecco, Dimitri Payet dall’Isola della Reunion ti fa quell’effetto lì: un anarchico, un ribelle del pallone, uno che ha sempre voluto sguazzare controcorrente. La normalità non ha mai fatto per lui e chiunque ha provato a rinchiuderlo in schemi e dettami tattici ne è spesso uscito a mani vuote. Da un paio di giorni di ha detto basta col calcio giocato, portando via con sé una scia di rimpianti e di "ma ti ricordi quanto era forte questo?". Già. Poteva diventare un campione, ma il suo carattere non è mai stato all’altezza del suo talento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bielsa disse che per lui sarebbe morto... Si ritira Payet, un genio ribelle frenato dal carattere

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