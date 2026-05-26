Se vostro figlio dice six seven niente panico | cosa significa davvero il trend virale arrivato fino al Papa

Da screenworld.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime settimane, alcuni bambini e adolescenti ripetono “six seven” mentre fanno un gesto con le mani che si muove come una bilancia. Questo trend virale, diffuso sui social e arrivato anche a figure pubbliche di alto livello, ha attirato l’attenzione dei genitori e degli insegnanti. Non si tratta di un messaggio nascosto, ma di una semplice tendenza tra i più giovani, senza implicazioni particolari.

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Se nelle ultime settimane avete sentito bambini e adolescenti urlare “ six seven ” accompagnando la frase con un gesto delle mani che sale e scende come una bilancia impazzita, non siete soli. E soprattutto, non dovete preoccuparvi: non è una parolaccia, non è un codice segreto per organizzare chissà quale malefatta. È semplicemente l’ultimo meme nonsense che ha conquistato la Generazione Alpha, quella dei nati dopo il 2010, nativi digitali per eccellenza che parlano ormai un linguaggio fatto di riferimenti che nascono e muoiono alla velocità di uno scroll su TikTok . ed è riuscito ad arrivare persino al TG5 di Canale 5. Il fenomeno è esploso nel 2025 e ha seguito la solita traiettoria virale: partito dai social americani, principalmente TikTok e Instagram, è arrivato come un’onda nei corridoi delle scuole italiane. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Se vostro figlio dice “six seven”, niente panico: cosa significa davvero il trend virale (arrivato fino al Papa)
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Laurinha Costa - Six Seven (Clipe Oficial) DJ Cabello & DJ Tchouzen

Video Laurinha Costa - Six Seven (Clipe Oficial) DJ Cabello & DJ Tchouzen

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