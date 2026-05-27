Si ribalta con il camioncino mentre porta acqua ai cavalli | grave 65enne

Un uomo di 65 anni è stato elitrasportato in codice rosso in ospedale a Bergamo dopo un incidente avvenuto mercoledì 27 maggio a Sorisole. L’uomo stava trasportando acqua ai cavalli quando il camioncino si è ribaltato in un’area boschiva sopra l’abitato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza prima del trasferimento in ospedale. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Sorisole. È stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo l’uomo di 65 anni che nella mattinata di mercoledì 27 maggio si è ribaltato con un camioncino in un’area boschiva sopra l’abitato di Sorisole. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato stava trasportando acqua per alcuni cavalli allevati in un terreno di sua proprietà quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato lungo la strada sterrata che costeggia il prato. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Bergamo. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era cosciente, ma le sue condizioni sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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