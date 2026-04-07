Si ribalta con il camioncino per un problema alla frizione | grave 67enne

Un uomo di 67 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Tavernola Bergamasca, quando il suo camioncino si è ribaltato. Stava rientrando a casa quando, a causa di un problema alla frizione, il veicolo ha iniziato a perdere aderenza e ha cominciato ad arretrare improvvisamente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Tavernola Bergamasca. Stava rientrando a casa quando, a causa di un problema alla frizione, il camioncino ha iniziato a perdere aderenza, arretrando improvvisamente. È in gravi condizioni il 67enne che nella mattina di martedì 7 aprile si è ribaltato in località Foppe a Tavernola. L’allarme è scattato verso le 7,15. Il veicolo guidato dall’uomo, residente in paese, si è capottato in prossimità di un dosso. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l’elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Clusone, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il 67enne è stato trasportato dall’elisoccorso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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