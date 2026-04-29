Incidente sul lavoro | il trattore si ribalta mentre sfalcia l' erba e finisce nel canale Grave un uomo

Mercoledì 29 aprile, alle 11, un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Codigoro, in via per Volano. Il trattore con cui stava lavorando si è ribaltato mentre sfalciava l’erba e è finito in un canale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza all’uomo. La dinamica dell'incidente è stata confermata dai rilievi delle autorità presenti.

Un altro incidente sul lavoro. E’ quanto è accaduto mercoledì 29 aprile, intorno alle 11, in via per Volano, all’altezza dell’abitato di Codigoro. Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, un trattore – impegnato in un’attività di sfalcio dell’erba della ciclabile che costeggia il Po di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO: EGIDIO BERGAMO PERDE LA VITA SUL GRAPPA | 01/04/2026 Notizie correlate Frosinone, si ribalta col trattore mentre taglia l’erba: morto Franco GasponiFranco Gasponi aveva 86 anni e stava tagliando l'erba in un terreno di sua proprietà a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, quando è... Range Rover finisce nel canale dopo l'incidente contro un trattore, commerciante intrappolato nell'auto in mezzo all'acqua. L'autista si tuffa per salvarloSAN MICHELE - Con l'auto si schianta contro il rimorchio di un trattore e poi vola nel canale: il conducente è stato salvato dal trattorista che si è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Corvara: operaio finisce in ospedale dopo un volo di cinque metri; Incidente sul lavoro al cantiere del ponte dell’Adda. Tubo si stacca da una trivella e colpisce in faccia un operaio; Colpito dal macchinario al lavoro. Operaio di 23 anni in ospedale; Incidente mortale sul lavoro in Valsesia, operaio cade in un dirupo davanti ai colleghi. IL NOME E LA FOTO. Incidente sul lavoro: morto operaio 37enneTra le prime ricostruzioni, si fa strada quella di un possibile investimento da parte di un carrello elevatore in movimento all’interno dello stabilimento. tuttavia, gli investigatori stanno valutando ... casertace.net Incidente nel cantiere di Mind, colpito al collo da un flessibile: grave operaio 50enneMilano, 29 aprile 2026 – Grave incidente sul lavoro oggi a Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 di questa mattina, mercoledì 29 aprile, in via Decumano, cantiere dell’ex area Expo, dove si ... ilgiorno.it Dall’incidente probatorio, secondo l’avvocato Francesco Petruzzi che assiste la famiglia del piccolo Domenico, sarebbero emerse nuove prove a sostegno dell’omicidio con dolo eventuale - facebook.com facebook Le immagini riprese da uno dei passeggeri dell'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Giacarta, capitale dell'Indonesia, in cui sono morte 14 persone. L'incidente è avvenuto ieri quando il treno a lunga percorrenza Argo Bromo Anggrek si è scontrato con l x.com