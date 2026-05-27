Si identifica con un animale e insegue bambini in spiaggia

Una persona si è identificata con un animale e ha inseguito bambini in spiaggia mentre i bagnanti erano sdraiati al sole. La persona ha corso dietro ai bambini, creando panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione. Non sono stati riportati feriti, ma l’episodio ha provocato preoccupazione tra i presenti. La persona è stata accompagnata in un luogo sicuro per le verifiche del caso.

“Francia, spiaggia di Deauville, in Normandia. Mentre la gente é sdraiata a prendere il sole, una theriana (persona che si identifica in un animale), inizia a saltare per difendere il proprio branco dalle risate e dagli sguardi dei bagnanti. Non paga, ha iniziato a inseguire dei bambini. Ma il woke è un’invenzione della destra.” Francia, spiaggia di Deauville, in Normandia. Mentre la gente é sdraiata a prendere il sole, una theriana (persona che si identifica in un animale), inizia a saltare per difendere il proprio branco dalle risate e dagli sguardi dei bagnanti. Non paga, ha iniziato a inseguire dei. pic.twitter.comREMDALJUD6 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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SEA MONSTER ATTACK! Giant Sea Monster Chases Wild Animals (ABC Song & Animal Sounds)

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Temi più discussi: Maschere di pelo, guanti con artigli e lunghe code: chi sono i Therians e perché riconoscersi in un animale non è una moda (e nemmeno una malattia); Giovani si identificano in animali e chiedono cure ai veterinari; I therian in Portogallo potrebbero rivolgersi ai veterinari: Sintomo di una mutazione nel rapporto con gli animali; Cassazione: la scheda identificativa del cane è atto pubblico, falso è punibile penalmente.

Piace provocare solo per farsi notare, perché altro non conta oggi, se non farsi notare. x.com

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