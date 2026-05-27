In Portogallo, i veterinari non sono autorizzati a curare persone che si identificano come animali, come i giovani therian. La decisione riguarda il fatto che i veterinari devono trattare esclusivamente animali, non esseri umani che si autodefiniscono in questo modo. La questione ha portato a discussioni su come i professionisti del settore debbano comportarsi di fronte a richieste di questo tipo, senza specificare ulteriormente le modalità operative o le interpretazioni legali.

? Punti chiave Chi sono i giovani therian che hanno scatenato la decisione?. Come devono comportarsi i veterinari davanti a queste richieste?. Perché i video su TikTok hanno costretto l'Ordine a intervenire?. Quali sono le conseguenze legali per chi ignora questi confini?.? In Breve Fenomeno therian diffuso su TikTok tra adolescenti con maschere di lupi o volpi.. Evento di socializzazione a Vila Real annullato a febbraio per forti proteste pubbliche.. Veterinari devono indirizzare i soggetti verso i servizi sanitari per esseri umani.. Nessun caso di terapia veterinaria su theriani registrato nei registri clinici internazionali.. L’Ordine dei Medici Veterinari del Portogallo ha diffuso nuove direttive interne per vietare ai propri professionisti di diagnosticare o curare esseri umani, inclusi i giovani che si identificano come animali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Portogallo: i veterinari non possono curare chi si identifica come animale

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