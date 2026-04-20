Ubriaca a corso Vecchio con il cane senza museruola | l’animale si scaglia contro un carabiniere

Una donna di 47 anni è stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’incidente è avvenuto lungo corso Vecchio, dove l’individua, visibilmente ubriaca, camminava con il cane senza museruola. Quando un carabiniere le ha chiesto spiegazioni, l’anziana si è rifiutata di collaborare e il suo animale si è scagliato contro il militare.

Resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità: sono le accuse costate una denuncia a piede libero nei confronti di una donna di 47 anni di origini sudamericane e residente a Terni. Ma la vicenda poteva avere ben altri esisti.I fatti si sono svolti nel.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Soccorso finito male: prende a pugni un’infermiera poi si scaglia contro un carabiniere Guida senza patente e con un braccio ingessato poi si scaglia contro la poliziaCadorago (Como), 19 febbraio 2026 - La polizia stradale lo ha fermato per un controllo di documenti, mentre era alla guida di un'auto a noleggio, con...