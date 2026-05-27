si getta sulle rotaie insieme al cane salvata

Una donna ha raggiunto la binario di una stazione ferroviaria insieme al suo cane e si è posizionata sui binari in attesa del treno. Successivamente, si è gettata sulle rotaie, ma è stata salvata da un intervento tempestivo. La donna era in preda a un raptus autolesionistico, secondo quanto riferito. Nessuna informazione è stata fornita sulle sue condizioni attuali.

Colta da un raptus autolesionistico, ha raggiunto la stazione ferroviaria insieme al suo cane e poi si è posizionata sui binari in attesa del treno in arrivo. Il tempestivo intervento della polizia municipale ha, però, evitato che quel tentativo di farla finita si trasformasse in tragedia. Il drammatico episodio, fortunatamente con un epilogo che è stato a lieto fine, si è consumato nella tarda mattinata di ieri nella stazione ferroviaria di Porto Sant’Elpidio. Ma ricostruiamo come è andata l’intera vicenda. Era da poco passato mezzogiorno quando una donna del posto si è avvicinata ai binari insieme al suo cane probabilmente per cercare la morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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