Nella notte a Catanzaro, una madre di 46 anni si è lanciata dal balcone insieme ai suoi tre figli. L’episodio ha provocato la morte immediata di due bambini di 4 mesi e 4 anni, mentre un'altra bambina di 5 anni e mezzo è rimasta gravemente ferita e si trova in Rianimazione. La famiglia si trovava in una zona residenziale della città. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una madre di 46 anni si è lanciata nella notte da un balcone con i tre figli a Catanzaro, morendo sul colpo insieme ai due bambini di 4 mesi e 4 anni, mentre la terza, di soli 5 anni e mezzo, versa in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cittadino. La donna, che lavorava come operatrice sanitaria in una Rsa, avrebbe svegliato i figli nel cuore della notte, fatto loro indossare abiti eleganti e si sarebbe lanciata nel vuoto dopo aver gettato i bambini dal balcone. I corpi sono stati ritrovati da un agente di polizia residente nello stesso nello stesso stabile, in via Umberto Zanotti Bianco, intorno alle 5 di questa mattina.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Madre si getta dal balcone insieme ai tre figli a Catanzaro: muore con i due bambini, la terza è grave

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