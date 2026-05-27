Carmine Perrone, 55 anni, è deceduto dopo aver combattuto contro una malattia. Nel 2023 aveva perso il figlio Renato, di 22 anni, anche lui affetto da leucemia. La malattia ha portato via entrambi in un breve arco di tempo.

Una malattia si è portata via Carmine Perrone. Aveva 55 anni e nel 2023 aveva perso il figlio Renato, morto a 22 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia. Carmine Perrone, sergente maggiore aiutante nell'esercito, era nato a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Abitava con la famiglia a Sesto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Muore di leucemia dopo aver rifiutato le cure, il figlio Ben: “Si era convinto dopo aver parlato con l’IA”Un uomo affetto da leucemia linfatica cronica è deceduto dopo aver rifiutato le cure prescritte dal medico.

“Il figlio adottivo di Raffaella Carrà? Era il suo bodyguard e lei si fidava di lui, poi è diventato l’assistente personale. Gli ha insegnato tutto, anche la riservatezza”: parla l’ufficio stampa Angelo PerroneL'ufficio stampa ha confermato che il figlio adottivo di Raffaella Carrà, inizialmente suo bodyguard, è poi diventato il suo assistente personale.

Si parla di: Si è spento Carmine Perrone, la leucemia si era portata via il figlio Renato; Giuliano Petracco, muore a 80 anni il simbolo dello scoutismo.

Carmine Perrone, il sergente stroncato dal tumore a 55 anni: il figlio era morto di leucemia tre anni primaSESTO AL REGHENA (Pordeone) - Aveva supportato fino all'ultimo il figlio Renato, mancato nell'ottobre del 2023 a causa di una leucemia a soli 22 anni. E dopo cinque anni ... ilmattino.it