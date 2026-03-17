L'ufficio stampa ha confermato che il figlio adottivo di Raffaella Carrà, inizialmente suo bodyguard, è poi diventato il suo assistente personale. La cantante si affidava a lui e gli ha insegnato l’importanza della riservatezza. La vicenda riguardante Gian Luca Pelloni Bulzoni, ex collaboratore, continua a essere al centro dell’attenzione.

Continua a tenere banco la notizia del figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà, l’ex collaboratore Gian Luca Pelloni Bulzoni. La Fondazione dedicata alla conduttrice ha confermato: “L’adozione era finalizzata per proseguire le attività dell’artista”. Caterina Balivo a “La volta buona”, oggi 17 marzo, ha invitato nel suo salotto Angelo Perrone, ex ufficio stampa storico dell’artista scomparsa il 5 luglio 2021. “Innanzitutto c’è da sapere che Gian Luca conosce Raffaella ben 25 anni fa. – ha affermato – Io ero presente perché era a Sanremo (era l’edizione del 2001, ndr). Gianluca lavorava per un’azienda di servizi di sicurezza e la RAI prende in appalto questi servizi di sicurezza per le varie persone che sono presenti al Festival. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il figlio adottivo di Raffaella Carrà? Era il suo bodyguard e lei si fidava di lui, poi è diventato l’assistente personale. Gli ha insegnato tutto, anche la riservatezza”: parla l’ufficio stampa Angelo Perrone

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