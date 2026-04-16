Muore di leucemia dopo aver rifiutato le cure il figlio Ben | Si era convinto dopo aver parlato con l'IA

Un uomo affetto da leucemia linfatica cronica è deceduto dopo aver rifiutato le cure prescritte dal medico. Il figlio ha dichiarato che il padre si era convinto di non seguire il trattamento dopo aver parlato con un’intelligenza artificiale. La malattia è peggiorata in modo irreversibile durante il periodo di rifiuto delle cure, portando al decesso.

Ben Riley ha perso suo padre a causa di una leucemia linfatica cronica che è peggiorata in modo irreversibile dopo che l'uomo per mesi si è rifiutato di iniziare le cure che gli aveva prescritto il medico. Dopo aver consultato l'intelligenza artificiale (IA) l'uomo si era infatti convinto di avere una rara condizione che sarebbe peggiorata se avesse iniziato le terapie contro il cancro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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