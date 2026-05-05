Airidea sbarca a Orio | da giugno collegamenti veloci con Genova Perugia e Rimini

Da giugno, Airidea ha avviato collegamenti aerei regionali tra Orio e le città di Genova, Perugia e Rimini. Il servizio mira a facilitare gli spostamenti tra queste località italiane, che fino a ora avevano poche o nessuna connessione diretta. La compagnia ha annunciato l'inizio dei voli, offrendo una nuova opzione di trasporto rapido tra le destinazioni coinvolte.

In una prima fase le operazioni saranno garantite dal vettore maltese Luxwing con aeromobili di piccola e media capacità, frequenze elevate e tempi di viaggio ridotti Un servizio di collegamenti aerei regionali pensato per rendere più semplice e veloce spostarsi tra città italiane oggi poco o non connesse tra loro. Nasce con questo obiettivo AIRIDEA, nuovo progetto di mobilità aerea che punta a costruire una rete di voli diretti tra centri economici e destinazioni turistiche, riducendo tempi e complessità nei trasferimenti all’interno del Paese. Con base a Genova, AIRIDEA si rivolge sia al segmento business sia a quello turistico, con un modello operativo flessibile basato su aeromobili di piccola e media capacità, frequenze elevate e tempi di viaggio ridotti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Airidea vola da Genova: partono i nuovi collegamenti regionali? Cosa sapere Airidea apre le prenotazioni dal 13 giugno per nuovi voli regionali da Genova. HelloFly conferma i voli per Lampedusa, terzo anno consecutivo di collegamenti da PerugiaHelloFly inaugura la stagione 2026 confermando per il terzo anno consecutivo i collegamenti tra Perugia e Lampedusa, che saranno operativi ogni...