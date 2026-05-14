Figli sottratti si continua a manifestare | il 6 giugno a Rimini

Il 6 giugno si terrà a Rimini una manifestazione legata alla vicenda della famiglia del bosco. La protesta si svolge in risposta alla sottrazione dei figli e coinvolge persone che chiedono chiarimenti e giustizia sulla situazione. La manifestazione si svolgerà in strada e vedrà la partecipazione di cittadini e associazioni interessate. La richiesta principale riguarda il rispetto dei diritti delle famiglie coinvolte e la restituzione dei figli.

Dopo il 18 Aprile a Pescara, il 6 giugno si terrà a Rimini un’altra manifestazione per la vicenda della famiglia del bosco e per tutti i bambini sottratti ingiustamente alle famiglie C’è un sistema criminoso, crimogeno e criminale che fa business a danno dei bambini e di alcune decine di migliaia di famiglie che vivono lo stesso dramma, lontano dall’attenzione mediatica. Non possiamo più consentire che accada e che tutto cada nell’oblio. È arrivato il momento di andare oltre il “bosco” e accendere i riflettori sul quel “sottobosco” di vicende incredibili che gridano verità e giustizia. E’ un comitato spontaneo nato per unire e creare un ponte tra i singoli e le famiglie, tra i comitati e le associazioni, tra le tante realtà che difendono i bambini, perché questa lotta non può più essere ignorata.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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