Sì alle scuole aperte dal 31 di agosto così si aiutano le mamme lavoratrici l’appello

Settantacinquemila persone hanno firmato un appello depositato in Senato, chiedendo di rivedere il calendario scolastico italiano. La proposta riguarda l’apertura delle scuole dal 31 agosto e una diversa organizzazione della pausa estiva. L’obiettivo è sostenere le mamme lavoratrici e migliorare la distribuzione del tempo scolastico. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla pianificazione dell’anno scolastico e sulla gestione delle ferie estive degli studenti.

Settantacinquemila firme depositate in Senato per chiedere una revisione del calendario scolastico italiano e una diversa organizzazione della lunga pausa estiva. La proposta, sostenuta dalla community “Mammadimerda” insieme all’organizzazione WeWorld, riporta al centro il tema della conciliazione tra tempi scolastici, lavoro e gestione familiare. A promuovere l’iniziativa sono Francesca Fiore e Sarah Malnerich, fondatrici della piattaforma social seguita da migliaia di genitori. Negli ultimi mesi le due attiviste hanno rilanciato sui social il dibattito sulle chiusure scolastiche estive, considerate da molte famiglie difficili da gestire in assenza di servizi pubblici adeguati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scuole aperte dal 31 agosto, i bagnini non ci stanno: “Così si danneggia il turismo”I bagnini di alcune spiagge dell’Emilia-Romagna protestano contro l’apertura anticipata delle scuole dal 31 agosto.

Scuole aperte dal 31 agosto, i bagnini e gli albergatori non ci stanno: “Così si danneggia il turismo. Il calendario non si tocca”Dal 31 agosto le scuole primarie della regione sono rimaste aperte, ma bagnini e albergatori hanno protestato contro questa decisione, affermando che...

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Torna la Notte Bianca delle Scuole Aperte; In molti Comuni le scuole apriranno già da agosto; Scuole aperte dal 31 agosto, i bagnini e gli albergatori non ci stanno: Così si danneggia il turismo. Il calendario non si tocca; Calendario scolastico 2026-2027, scuole aperte dal 31 agosto: quando si torna in classe.

Scuole aperte in estate, a Bologna saranno solo part-time. E si allarga la protesta x.com

Scuole aperte il 31 agosto in E-R, protesta il mondo del turismo riminese(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAG - Il progetto dell'Emilia-Romagna di aprire le scuole elementari dal 31 agosto, per dare la possibilità alle famiglie di mandarci i figli con due settimane d'anticipo rispetto ... msn.com

Scuole aperte il 31 agosto in Emilia Romagna, Pacifico (Anief) attacca: Scelta scellerata, non sono forni o parco giochiL’Emilia-Romagna finanzia con 3 milioni attività extrascolastiche nelle primarie dal 31 agosto al 14 settembre. Il sindacato Anief attacca: Si pensi alla didattica e agli ambienti, non a sostituire i ... orizzontescuola.it