Settimana della Salute Donna | screening e visite gratuite negli ospedali della Asl Bari

Durante questa settimana, nelle strutture sanitarie della regione, vengono offerte visite e screening gratuiti dedicati alla salute delle donne. L'iniziativa coinvolge sia la città che le aree circostanti, con l’obiettivo di promuovere l’attenzione alla prevenzione e al benessere femminile. Le attività si svolgono presso vari ospedali e centri di consulenza, offrendo opportunità di controllo senza costi per le partecipanti.

Una rete di prevenzione che si snoda tra il capoluogo e la provincia, mettendo al centro il benessere femminile. Dal 22 al 29 aprile, la Asl Bari scende in campo nell'ambito dell'11esima edizione della Giornata nazionale della salute della donna, offrendo una settimana di servizi clinici.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Salute della donna, dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti negli ospedali della Asl TseUna settimana dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione... Salute della donna, visite ed esami gratuiti negli ospedali dell’Asl Toscana Sud EstSiena, 14 aprile 2026 – Torna anche in Toscana l’appuntamento con la prevenzione al femminile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Open week della Salute della Donna, dal 22 al 29 Aprile 2026; Settimana della salute femminile, visite e consulti gratuiti a Cagliari; OPEN WEEEK 22-29 APRILE - SETTIMANA DELLA SALUTE DELLA DONNA; Umbria in rosa, settimana di screening gratuiti per la salute della donna. Settimana della salute della donna: come accedere a visite gratuite e servizi dedicatiDurante l'11ª Giornata nazionale della salute della donna, oltre 250 presidi offrono visite ed esami gratuiti: guida pratica per accedere ai servizi e conoscere le aree specialistiche coinvolte ... tuobenessere.it Salute della donna, arriva l’open week degli screening gratuiti in 250 ospedali italianiDal 22 al 29 aprile, in tutta Italia, 250 ospedali offriranno visite gratuite alle donne, per promuovere la prevenzione e la questione di genere. Grande attenzione è posta alle varie fasce d'età e all ... ildigitale.it Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, cinque ospedali della ASL Bari aderiscono all’(H) Open Day facebook Settimana della Salute della Donna (22–29 aprile) Gli IFO aprono le porte (virtuali): sportello per inviare domande agli specialisti FAQ e video informativi interventi su Radio Roma Capitale Informazione e accesso alle cure al centro ifo.it/2026/04/s x.com