Settimana della salute delle donne oltre mille prestazioni gratis tra vaccinazioni e visite oncologiche in piazza Castelnuovo

Durante la settimana della salute delle donne, l'Asp ha organizzato uno screening day in piazza Castelnuovo, offrendo 1.043 prestazioni gratuite tra vaccinazioni e visite oncologiche. L'evento si è svolto in cinque giorni e ha coinvolto diverse donne della comunità che hanno usufruito dei servizi disponibili sul posto. La manifestazione ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini interessati alla prevenzione.

E' il bilancio delle attività svolte nei camper sanitari e nei gazebo allestiti nel cuore della città dall'Asp. Prossimo appuntamento ai Danisinni Sono 1.043 le prestazioni complessivamente effettuate nei cinque giorni dello “screening day” organizzato dall’Asp in piazza Castelnuovo nell’ambito della Settimana della prevenzione dedicata alla salute delle donne. Il bilancio delle attività svolte nei camper sanitari e nei gazebo allestiti nel cuore della città registra 644 vaccinazioni e 399 screening oncologici. L’iniziativa ha consentito a centinaia di cittadini di accedere gratuitamente ai programmi di prevenzione dell’Azienda sanitaria, con particolare attenzione alle vaccinazioni anti-Hpv e agli screening per la diagnosi precoce dei tumori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

