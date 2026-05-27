L’associazione Compriamo a Castelnuovo, parte di Confcommercio, ha annunciato il calendario degli eventi previsti per l’estate nel capoluogo garfagnino. La settimana del commercio è stata ufficialmente presentata, con dettagli sugli appuntamenti e le iniziative in programma. La programmazione comprende diverse attività rivolte ai commercianti e ai visitatori, con l’obiettivo di promuovere il centro commerciale naturale e stimolare l’afflusso di pubblico durante la stagione estiva.

L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, ha presentato la programmazione degli eventi nel capoluogo garfagnino per l’estate che si avvicina. Intanto cinque date a luglio poi la Settimana del Commercio numero 43 che si svolgerà dal 12 al 22 agosto. Un totale di 18 serate di eventi che saranno interamente organizzati e promossi dall’associazione a cui fanno riferimento i commercianti di Castelnuovo. Si partirà sabato 4 luglio con la Notte dei Saldi, sabato 11 luglio sarà la volta della Notte Bianca, mentre poi il calendario di luglio andrà avanti con tre aperture serali dei negozi al venerdì: 17... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settimana del Commercio. E’ tutto pronto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRIMESTRALI: OCCHIO prima del dato! Protocollo NVDA e PLTR

Notizie e thread social correlati

"Tutto pronto per la tv francese. Qui già una settimana prima"La Festa del Falò 2026 si terrà sabato 11 aprile e sarà trasmessa per la prima volta anche in Francia.

LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 km al traguardo, tutto pronto per la volataOggi si svolge una tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, con circa 4 chilometri al traguardo.

Temi più discussi: Il Distretto Urbano del Commercio guarda al futuro: al via l'indagine per il nuovo bando regionale; Settimana del Commercio. E’ tutto pronto; Commercio, nuovo bando da 10 milioni per le attività di vicinato, i pubblici esercizi e le attività polifunzionali; Il Ministro Crosetto incontra il Ministro degli Affari Esteri, del Commercio e della Difesa dell’Irlanda Helen McEntee.

Il tour di 5 nazioni del PM indiano la scorsa settimana ha cercato di stabilizzare le forniture energetiche dell'India e aumentare il commercio e gli investimenti con l'UE reddit

Notizie e opportunità dagli uffici esteri ICE Agenzia Questa settimana la rete degli uffici esteri ICE Agenzia segnala nuove opportunità tra commercio, investimenti e internazionalizzazione: partnership economica Italia-India, crescita dell’attrattività della Rom x.com

Settimana del Commercio. E’ tutto prontoL’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, ha presentato la programmazione degli eventi nel capoluogo garfagnino per l’estate che si avvicina. Intanto cinque ... lanazione.it

Commercio, Nargi punge Festa e il Pd: mercato settimanale, tre idee diverseAVELLINO- Laura Nargi punge spesso il suo ex alleato Gianluca Festa e in un passaggio anche il Partito Democratico, rifacendosi alle parole sulla campagna elettorale senza veleni di cui ha parlato i ... irpinianews.it