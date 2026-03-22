Tutto pronto per la tv francese Qui già una settimana prima

La Festa del Falò 2026 si terrà sabato 11 aprile e sarà trasmessa per la prima volta anche in Francia. La puntata sarà inserita nel programma di viaggio più seguito nel Paese, Echappées Belles’, che va in onda su France 5 dal 2006 ogni sabato alle 20. La produzione francese ha già iniziato le riprese una settimana prima della data dell’evento.

La Festa del Falò 2026, in programma sabato 11 aprile, sarà trasmessa per la prima volta anche in Francia, all’interno di Echappées Belles’, il programma di viaggio più seguito nel Paese d’Oltralpe, in onda su France 5 dal 2006, tutti i sabati alle 20.50, condotto da Sophie Jouvillard, Tiga Jeròme Pitorin e Ismael Khelifa. La trasmissione, dedicata alla scoperta dei territori dell’Europa, attraverso la loro cultura, le tradizioni e le persone che li rendono unici, è seguita in media tra 1 e 1,5 milioni di telespettatori, con una forte diffusione anche sulle piattaforme digitali. I contatti con la Tv francese sono stati presi dal vicesindaco di Rocca San Casciano, Raffaele Faccini, al quale la responsabile delle tre giornaliste della tv francese ha comunicato tutto il loro entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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