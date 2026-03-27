LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 4 km al traguardo tutto pronto per la volata

Oggi si svolge una tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, con circa 4 chilometri al traguardo. La corsa si sta avvicinando alla conclusione e si preparano le ultime manovre per la volata finale. È possibile seguire la diretta live della gara, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 12.50 per la E3 Saco Classic e alle 14 per la tappa principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 ULTIMO CHILOMETRO 15.20 Ai -2 km dall’arrivo, foratura pesantissima per Axel Laurence che si chiama fuori dalla corsa per la vittoria di tappa. 15.19 E’ la Visma a fare il ritmo in testa. 15.18 Tutto pronto per la volata, i treni si organizzano per le ruote veloci del gruppo. 15.17 Tirata incredibile che allunga il plotone: siamo a -4 km dalla fine. 15.15 Gruppo compatto ai -7 km dalla fine. 15.13 Sempre più vicino il traguardo di Iseo. 15.12 Meno di 10 km alla fine, potrebbero iniziare scatti e controscatti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 km al traguardo, tutto pronto per la volata Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto prova ad anticipare la volata, gruppo preso d’infilata a meno di 5 km dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, ma possibile volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda tappa della... Aggiornamenti e notizie su Settimana Coppi Temi più discussi: DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappa; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026; Settimana Coppi e Bartali, 2ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in tv. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finito il Passo Tre Termini! Gruppo compatto a 20 km dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA ... oasport.it Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Erbusco-Iseo in tv: orari, percorso, favoriti. Prime schermaglie per la classificaSi disputerà oggi 27 marzo la terza tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe italiane è giunta alla sua 41esima edizione ed è ... oasport.it Settimana Coppi e Bartali 2026: Alessandro Fancellu spiega che a Erbusco ha perso tempo per un cambio bici nel momento peggiore della tappa, compromettendo la classifica. In esclusiva parla della sua condizione e dei prossimi obiettivi per la stagione. x.com Dopo la beffa al gruppo da parte di Filippo D’Aiuto nella seconda tappa, la Settimana Coppi e Bartali continua con un nuovo leader che è proprio il classe 2002 della General Store Essegibi F.lli Curia. Ecco tutti i dettagli della terza frazione. - facebook.com facebook