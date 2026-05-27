Sul lago di Candia in Piemonte si è svolta la prima tappa del 2026 del circuito Canoa Giovani, il principale evento agonistico giovanile della Federazione Italiana Canoa Kayak. Il Canoa Club Ferrara ha conquistato sette medaglie, con i giovani atleti che hanno ottenuto risultati significativi durante le gare. La competizione ha visto numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, impegnati in diverse discipline della canoa.

Week end di gare per i piccoli canoisti del Canoa Club Ferrara, sulle acque del Lago di Candia in Piemonte si è infatti svolta la prima tappa 2026 del Canoa Giovani, il più importante circuito agonistico a livello giovanile promosso dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. La squadra partita per Candia accompagnata dagli allenatori Umberto Rossi e Aaron Sobbe e composta da Aristian Copacean, Giacomo Festi, Francesca Grandi, Daciana Racovit e Mattia Rizzieri torna con un bottino di sette medaglie e tanta fiducia in vista dei prossimi impegni. Oro di squadra in DragonBoat categoria mista 200 metri. Oro per Daciana Racovit in C1 200 metri... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sette medaglie per il Canoa Club in Piemonte. Risultati brillanti per il team sul lago di Candia

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