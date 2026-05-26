Il Canoa Club Ferrara conquista 7 medaglie alla prima tappa del circuito giovanile
Sul Lago di Candia in Piemonte si è svolta la prima tappa del circuito giovanile di canoa, promosso dalla Federazione italiana canoa kayak. Il Canoa Club Ferrara ha conquistato sette medaglie in questa manifestazione.
Week end di gare per i piccoli canoisti del Canoa Club Ferrara, sulle acque del Lago di Candia in Piemonte si è infatti svolta la prima tappa 2026 del Canoa Giovani, il più importante circuito agonistico a livello giovanile promosso dalla Federazione italiana canoa kayak.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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