Canoa e Canottaggio preziose medaglie per il Team delle Fiamme Gialle a Sabaudia e Piediluco

Lo scorso fine settimana ha visto i rappresentanti delle Fiamme Gialle protagonisti in due diverse località italiane. A Sabaudia si sono svolti i Campionati Italiani di Fondo di canoa velocità, mentre a Piediluco si è tenuto il 2° Meeting nazionale di canottaggio. Le competizioni hanno coinvolto atleti impegnati in diverse gare, portando a casa medaglie per il team delle Fiamme Gialle in entrambe le discipline.

Sabaudia – Week end di gare quello appena trascorso per i canoisti e i canottieri delle Fiamme Gialle di Sabaudia, impegnati sul lago di Paola per i Campionati Italiani di Fondo di canoa velocità e sulle acque del lago di Piediluco dove è andato in scena il 2° Meeting nazionale di canottaggio. Due Titoli Italiani e una medaglia d’argento sono stati conquistati in casa, dai canoisti gialloverdi sulla distanza di 5000 metri. A salire sul gradino più alto del podio, fregiandosi con l’oro italiano nel K4 Senior, sono stati Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato. I quattro fuoriclasse gialloverdi hanno imposto un ritmo devastante che gli ha permesso di trionfare sul traguardo con un vantaggio di circa 20 secondi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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