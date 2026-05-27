Sette adolescenti morti annegati in Inghilterra mentre facevano il bagno per sfuggire al caldo record

Notizia in breve

Nel Regno Unito, sette adolescenti sono morti annegati in laghi o stagni mentre cercavano di sfuggire al caldo record. Complessivamente, nove persone hanno perso la vita a causa delle alte temperature degli ultimi giorni. La maggior parte delle vittime è composta da giovani che hanno tentato di trovare refrigerio in acque naturali. Le autorità hanno richiamato alla prudenza e invitato a evitare immersioni in zone non sorvegliate.