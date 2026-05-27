Sette adolescenti morti annegati in Inghilterra mentre facevano il bagno per sfuggire al caldo record
Nel Regno Unito, sette adolescenti sono morti annegati in laghi o stagni mentre cercavano di sfuggire al caldo record. Complessivamente, nove persone hanno perso la vita a causa delle alte temperature degli ultimi giorni. La maggior parte delle vittime è composta da giovani che hanno tentato di trovare refrigerio in acque naturali. Le autorità hanno richiamato alla prudenza e invitato a evitare immersioni in zone non sorvegliate.
Ci sono anche sette adolescenti tra i nove morti causati dal caldo record che da giorni si sta abbattendo sul Regno Unito: la stragrande maggioranza delle vittime è morta annegata in laghi o stagni cercando refrigerio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Caldo record in Europa, morti in Francia. A Londra 35°CIn Francia sono state registrate diverse vittime a causa delle alte temperature, mentre a Londra si sono toccati i 35°C.
Leggi anche: Ondata di caldo record in Europa: 12 morti tra Francia e Regno Unito
Si parla di: Caldo record in Francia: temperature oltre i 35 gradi, sette morti; Germania, sette annegati durante i giorni festivi di Pentecoste: tra le vittime quattro bambini.
Almeno 17 migranti sudanesi annegati o morti di fame e sete nel Mediterrano, altri 9 dispersiL’ennesima tragedia del mare al largo della costa libica: almeno 17 migranti sudanesi, dove da anni imperversa una terribile guerra, sono morti annegati, oppure di fame e sete, nel Mar Mediterraneo. fanpage.it