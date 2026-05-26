In Francia sono state registrate diverse vittime a causa delle alte temperature, mentre a Londra si sono toccati i 35°C. L’ondata di caldo, con temperature da piena estate, sta investendo gran parte dell’Europa. A maggio le temperature sono state comparabili a quelle di agosto, interessando anche Italia, Francia e Regno Unito.

Maggio con temperature da agosto: è l’ondata di caldo che sta investendo gran parte d’Europa. A fare i conti con le temperature tropicali non è solo l’Italia: in Francia e Gran Bretagna, il caldo ha presentato un bollettino ben più serio. In Francia, secondo le autorità, sono almeno 7 le morti correlate all’ondata di calore degli ultimi giorni. Un decesso in Regno Unito, dove lunedì si è registrato il giorno di maggio più caldo di sempre. In Italia, mercoledì salgono a 15 le città con bollino arancione. Tra queste, Firenze, in cui la situazione andrà peggiorando nei prossimi giorni, fino ad arrivare a un’allerta rossa prevista per giovedì 27. Di fronte a questi eventi metereologici estremi, si moltiplicano i consigli degli esperti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo record in Europa, morti in Francia. A Londra 35°C

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