Servizio civile in Cgil | 7 posti disponibili in provincia di Arezzo
Nella provincia di Arezzo, la Cgil ha aperto sette posizioni di servizio civile che coinvolgono diverse sedi. In particolare, ci sono due posti a San Giovanni Valdarno e Camucia, due a Arezzo e uno a Sansepolcro. Le candidature sono rivolte a giovani interessati a partecipare a questa forma di impegno, con possibilità di inserirsi in diversi contesti territoriali della provincia. Le selezioni sono in corso e le candidature devono essere presentate secondo le modalità stabilite dall’organizzazione.
Sette posti di servizio civile sono disponibili nelle sedi della Cgil in provincia di Arezzo. Le posizioni sono distribuite tra San Giovanni Valdarno (2 posti), Camucia (2 posti), Arezzo (2 posti) e Sansepolcro (1 posto). Le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 10 giugno 2026. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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