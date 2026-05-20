Servizio civile in Cgil | 7 posti disponibili in provincia di Arezzo

Nella provincia di Arezzo, la Cgil ha aperto sette posizioni di servizio civile che coinvolgono diverse sedi. In particolare, ci sono due posti a San Giovanni Valdarno e Camucia, due a Arezzo e uno a Sansepolcro. Le candidature sono rivolte a giovani interessati a partecipare a questa forma di impegno, con possibilità di inserirsi in diversi contesti territoriali della provincia. Le selezioni sono in corso e le candidature devono essere presentate secondo le modalità stabilite dall’organizzazione.

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