Labico passaporti e certificati all' ufficio Postale al via il Progetto Polis

Ottenere o rinnovare il passaporto senza doversi sobbarcare il viaggio fino alla Questura territorialmente competente. È questa la principale novità che interesserà i cittadini del Comune di Labico, grazie all'inclusione dell'Ufficio Postale locale nel Progetto Polis – Casa dei Servizi di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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