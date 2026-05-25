Ufficio postale rinnovato e servizi della pubblica amministrazione | riapre Polis a Villafranca Sicula

Notizia in breve

L’ufficio postale di Villafranca Sicula ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Gli interventi sono stati realizzati nell’ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane, dedicato ai comuni con meno di 15 mila abitanti. L’apertura riguarda anche i servizi della pubblica amministrazione. La struttura è stata aggiornata per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza, che potrà usufruire nuovamente degli sportelli e dei servizi postali.